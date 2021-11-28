Польша не может смириться с «Северным потоком-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ФРГ сменит курс в отношении «Северного потока-2» на более жесткий. Об этом он заявил в недавнем интервью, выдержки из которого были опубликованы агентством DPA.

Матеуш Моравецкий утверждает, что новому правительству Германии нужно "сделать все, чтобы "Северный поток - 2" не стал инструментом в арсенале" России. "Это в том числе инструмент для манипуляции ценами на энергетику", - уверен премьер-министр Польши.

Напомним, что нынешнее правительство Германии поддержало газопровод. Однако уже в декабре кабмин ФРГ буден обновлён, и в него войдут «зелёные», которые критикуют проект «Северного потока-2».