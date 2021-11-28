На границе Беларуси и Литвы найдено тело мигранта

Белорусские пограничники обнаружили тело погибшего мигранта на границе с Литвой. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

"Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", - отметили в комитете.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства причин смерти. Следственно-оперативная группа вызвана на место происшествия.