XV саммит Организации экономического сотрудничества проходит в Ашхабаде

Сегодня, 28 ноября, в Ашхабаде стартовал пятнадцатый саммит глав государств Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Ожидается, что в ходе встречи лидеры государств-членов ОЭС обсудят вопросы расширения экономического сотрудничества в рамках организации. Кроме того, внимание будет уделено вопросам взаимодействия государств в области энергетики, а также в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В честь XV Саммита глав государств ОЭС Центральный банк Туркменистана выпустил памятные монеты.

ОЭС – региональная межгосударственная экономическая организация, которая была создана в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.