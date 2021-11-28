Лингвисты в Северной и Южной Осетии впервые изучат лексику из сферы госуправления на национальном языке

В Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований Владикавказского научного центра РАН (СОИГСИ ВНЦ РАН) лингвисты совместно с югоосетинскими коллегами впервые займутся комплексным изучением лексики из области государственного управления на осетинском языке. Как сообщает ТАСС директор Владикавказского научного центра Российской Академии наук (РАН) Алексей Чибиров, это необходимо для сближения русского и осетинского языков.

"Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предполагается комплексное, многоуровневое описание лексики сферы государственного управления, терминологии документоведения и делопроизводства на осетинском языке с их последующей нормализацией и лексикографическим представлением. Поскольку в Республике Южная Осетия два государственных языка - осетинский и русский, терминосистема документационного обеспечения управления на осетинском языке должна быть ориентирована на русскоязычную традицию и особенности осетинского языка. Проектом будут заниматься ученые-лингвисты Северной и Южной Осетии", - заявил Чибиров.

Директор Владикавказского научного центра РАН также уточнил, что данная работа пройдет в рамках проекта ВНЦ РАН "Лексика государственного управления и делопроизводства на осетинском языке в системном и лексикографическом аспектах". Руководителем проекта станет ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Владикавказского научного центра РАН, профессор Лариса Гацалова.