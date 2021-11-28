Скончался народный артист России Александр Градский

На 73-м году жизни умер российский певец и композитор Александр Градский. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее, 27 ноября, народный артист России был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. По информации газеты «Известия», музыкант умер 02:10.

Здоровье Александра Градского значительно ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. В пятницу, 26 ноября, музыканту стало плохо - он потерял сознание и не мог прийти в себя некоторое время. Медики экстренно доставили Градского в больницу с подозрением на инсульт и боролись за жизнь артиста в течение 12 часов, однако его не удалось спасти. Сообщается, что в последнее время Александр Градский жаловался на боли в ногах и практически не вставал.

Певец и композитор родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 1974 окончил Музыкально-педагогический институт (ныне Российская академия музыки) имени Гнесиных, позже обучался в Московской консерватории по классу композиции.

В 1997 году Александр Градский получил звание Заслуженного деятеля искусств России, в 1998 стал лауреатом Государственной премии России, а в 1999 году ему присвоили звание Народного артиста России.