Двадцать семь российских дипломатов покинут США, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", - сказал он, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Антонов отметил, что у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы.

По словам российского пола, это политика, направленная на разъединение семей."Нет никакого перероста количества контактов в качественные показатели. В действительности нас по-прежнему воспринимают противниками. Атмосфера отравлена русофобией", - подчеркнул он, отметив, что США обсуждают с российской стороной только те вопросы, которые представляют для них интерес.