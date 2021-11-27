Глава НАТО обратился к Кремлю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал российские власти снизить напряженность на российско-украинской границе и перейти к диалогу.

По его словам, Россия второй раз за год увеличивает численность войск на границе с Украиной. "В приграничные области стягиваются сухопутные войска, танки, артиллерия и беспилотники", - сказал глава Альянса, подчеркнув, что действия России угрожают безопасности Европы.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО "поддержит Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии". В то же время НАТО не будет участвовать военном конфликте на Украине, так как страна не является членом альянса, отмечает немецкое издание Welt.