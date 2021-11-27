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Краснодар вакцинировался от гриппа на 100%

Краснодар вакцинировался от гриппа на 100%

План вакцинации от гриппа среди детей выполнен на 100% в Краснодаре, проинформировали в пресс-службе мэрии города. Уточняется, что в краевой столице прививку поставили 171 484 ребенка.

"Вакцины защищают от четырех штаммов вируса гриппа. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8–12 дней и сохраняется до 12 месяцев", - сказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова, уточнив, что вакцинация считается лучшей защитой от заражения гриппом.

Напомним, что прививку можно делать детям от полугода.

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