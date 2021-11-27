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Камила Валиева установила рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ

Камила Валиева установила рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ

Российская фигуристка Камила Валиева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ на этапе Гран-при в Сочи. Ее результат составил 185,28 балла, а в сумме – 272,71. Данные оценки – новые мировые рекорды.

На втором месте – Елизавета Туктамышева с результатом в 149,13 балла, а в сумме – 229,23.

Бронза у Майи Хромых, которая получила за произвольную программу 154,97 балла, в сумме набрав 219,69 баллов.

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