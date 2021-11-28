Ставрополье определится с границами природных заповедников

Власти Ставропольского края утвердят границы особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, а также подготовят паспорта на все памятники природы края, дополнительно направив на это бюджетные средства, - сообщили в пресс-службе краевого Минприроды.

"В бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено дополнительно выделение 28,5 млн рублей для завершения работ, необходимых для исполнения полномочий Ставропольского края в полном объеме, и устранения замечаний, выявленных прокуратурой в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В первую очередь эти средства будут направлены на установление охранных зон памятников природы, завершения комплексного экологического обследования и межевания границ заказников и памятников природы, разработку паспортов памятников природы. Также выделены необходимые средства бюджета на оснащение спецсредствами инспекторского состава ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края", - пояснили в Минприроды края.

Ранее прокурор края Александр Лоренц направил в суд иск из-за выявленных в регионе нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях, отмечая, что под охрану в регионе не передана треть памятников природы, не установлены охранные зоны 45 памятников природы краевого значения, не утверждены положения и не установлены границы ряда государственных природных заказников краевого значения, а в Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах части заказников.