В Тбилиси пройдет международный кинофестиваль

Международный кинофестиваль пройдет в Тбилиси 5-12 декабря в оффлайн-формате.

В рамках мероприятия будет представлено более 80 фильмов из таких стран, как Украина, Франция, Германия, Бельгия, Аргентина, Израиль и другие. Фестиваль откроет фильм - кандидат на премию "Оскар" от Грузии "Брайтон 4" грузинского режиссера Левана Когуашвили.

Кроме того, будут продемонстрированы и другие обратившие на себя внимание грузинские фильмы, отмеченные на международных кинофестивалях. "Один из них – "Что мы видим, когда смотрим на небо?" Александра Коберидзе, который уже получил хорошую оценку международных кинокритиков и положительные отзывы многих иностранных СМИ", - пишет Sputnik Грузия.

Также будет показана кинолента Сосо Блиадзе "Смерть Отара", который ранее удостоился премии европейских кинокритиков Fedeora Award на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии.