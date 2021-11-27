Открытие Центральной набережной Волгограда отложено на полгода

Центральная набережная Волгограда откроется после реконструкции позже, чем планировалось, об этом рассказал директор компании-подрядчика АО "Стройтрансгаз" Николай Демидов.

Он напомнил, что контракт был заключен в октябре 2018 года, а работы должны были быть окончены 1 декабря текущего года, однако, несмотря на все прилагаемые строителями усилия, это невозможно.

"На ход исполнения контракта повлияли обстоятельства, связанные с распространением COVID-19, - они вызвали дефицит персонала и увеличение сроков поставки строительных материалов. Еще одной причиной стал резкий непрогнозируемый рост цен в 2021 году", - цитирует Демидова "Интерфакс-Юг".

Глава компании пояснил, что в итоге оказались заморожены работы, которые возможны лишь в теплое время года, и снова заниматься модернизацией объекта компания начнет только в новом строительном сезоне.

Демидов подчеркнул, что стоимость работ не изменится.

В мэрии Волгограда заявили, что окончательный срок ввода объектов в эксплуатацию теперь - 1 июня следующего года.