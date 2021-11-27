Женщина погибла под колесами поезда в Гюмри

Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, информирует пресс-служба ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД). Уточняется, что инцидент произошел в 18:10 по тбс 27 ноября в районе "Строймаша".

Несмотря на то, что машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось по причине длинного тормозного пути. В настоящее время личность погибшей устанавливается.

Согласно предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры, передает РИА Новости.