Грузия закрывает на карантин прибывших из некоторых стран Африки

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии начиная с 28 ноября вводит обязательный карантин для прибывающих в республику из восьми стран африканского континента. Это связано с распространяющимся там новым омикрон-штаммом коронавируса.

В правительственном сообщении говорится, что любой человек, независимо от гражданства, который в течение последних 14 дней посещал Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Эсватини или ЮАР, при въезде в Грузию должен будет уйти на 14-дневный карантин.

Уточняется, что для граждан страны карантин и проведение ПЦР-тестов будут бесплатными, иностранцам придется покрывать все расходы за свой счет.