"Границы бедности" определят в России. Зачем? Отвечает депутат ГД

Правила, определяющие "границы бедности" в России, утвержденные российским правительством необходимы для регулирования программ по которым нуждающимся в государственной помощи россиянам оказывается поддержка, прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

" по-прежнему помощь от государства будут получать те граждане, доход которых меньше соответствующего уровня прожиточного минимума в субъекте", приводит слова собеседника RT.

Депутат отметила, что благодаря правилам власти смогут понимать, как меняется число бедных граждан России в зависимости от тех или иных обстоятельств. В дальнейшем, по ее словам, планируется принятие закона, обеспечивающего обезличенную передачу сведений о гражданах страны, которые получают господдержку.