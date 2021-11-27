Так ли страшен "омикрон", как его малюют?

В последние дни мировые СМИ заговорили о новом штамме коронавируса из ЮАР, получившем название "омикрон". Коронавирус настолько видоизменился, что ученые утверждают - опаснее штамма мир еще не видел. Пока еще рано судить о его свойствах, поскольку большинство случаев заражения зафиксировано в Южной Африке, но всё указывает на то, что он уже успел распространиться.

BBC в этой связи задается вопросами, насколько быстро распространяется новый штамм, способен ли он обходить защиту, предоставляемую вакцинами и что можно сделать, чтобы обезопасить себя. Спекуляций много, но уже есть и несколько четких ответов. Итак, что известно на сегодняшний день.

Всемирная организация здравоохранения присвоила новому штамму название ”омикрон”, очередной греческий код по аналогии с вариантами ”альфа” и ”дельта”. Вирус значительно мутировал. Профессор Тулио де Оливейра, директор южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования и инноваций рассказал о необычной комбинации мутаций, которые совершенно не похожи на те, что встречаются в других штаммах. ”Новый штамм нас удивил. Вирус значительно эволюционировал, он мутировал куда сильнее, чем мы ожидали”, - говорит профессор.

Оливейра рассказал, что новый вариант содержит более 50 мутаций и еще около 30 на шип-белке, который атакует большинство вакцин и с помощью которого вирус проникает в клетки организма. Рецептор-связывающие домены (часть вируса, контактирующая первой с клетками) стали еще более эффективными в результате десяти новых мутаций по сравнению с двумя на предыдущем ”дельта”—штамме, охватившем в свое время мир.

Мутация, скорее всего, пошла от одного пациента, чей организм не смог побороть вирус. Но серьезные мутации не всегда означают, что вирус стал еще опаснее. Тревогу вызывает тот факт, что нынешний вирус разительно отличается от изначального уханьского: вакцины, разработанные против первого штамма, могут оказаться неэффективными против нового варианта.

Некоторые мутации уже наблюдались в предыдущих штаммах, поэтому есть возможность предположить, каким образом они повлияют на новый вирус. Мутация N501Y, например, увеличивает скорость распространения вируса. Антитела не сразу распознают штамм с подобной мутацией и вакцины против него могут быть менее эффективны. Но в новом варианте множество мутаций, обнаруженных впервые.

Профессор Ричард Лесселлс из южноафриканского Университета Квазулу-Натал предупреждает, что ”вирус может оказаться крайне заразным, еще быстрее передающимся от человека к человеку и способным обходить защитные механизмы иммунной системы”.

Тем не менее на данный момент уже было немало вариантов, которые выглядели пугающими на бумаге, но в действительности оказались неопасными. Штамм ”бета” вызвал панику в начале года, поскольку считалось, что он способен обойти иммунную систему. Но в итоге наиболее опасным оказался вариант ”дельта”.

Профессор Рави Гупта из Кембриджского университета сказал, что ”бета” был устойчив к иммунному ответу, а ”дельта” оказался более заразным. У нового штамма есть мутации обоих предыдущих штаммов”.

Научные исследования со временем дадут более четкое представление о вирусе, но уже сейчас есть тревожные признаки. Всего было зарегистрировано 77 случаев заражения новым штаммом в южноафриканской провинции Гаутенг, четыре случая в Ботсване и один в Гонконге (связанный напрямую с Южной Африкой). Чехия, Германия, Израиль и Бельгия также заявляют о заражениях. Считается, что вирус успел распространиться и на другие части света.

Новый штамм выявляется довольно быстро за счет определения так называемого выпадения S-гена при стандартном тестировании. Таким образом новый штамм легче отследить без дополнительных генетических исследований. Скорее всего, 90% случаев в Гаутенге - новый вариант и он, вполне вероятно, уже представлен и в других провинциях Южной Африки. Однако нам пока ничего не известно о том, распространяется ли он быстрее, чем ”дельта”, опаснее ли он, и способен ли обходить защитные механизмы иммунитета, вырабатываемые вследствие вакцинации.

Также неясно, как будет распространяться новый штамм в странах, где уровень вакцинации гораздо выше, чем в Южной Африке. 24% населения страны полностью вакцинированы, при этом количество инфицированных велико.

На данный момент очевидно, что появился новый штамм, который вызывает опасения и о котором мы мало что знаем. Поэтому нужно внимательно следить за ситуацией и задаваться серьезными вопросами о том, что и когда делать. Пандемия нас научила тому, что нельзя просто сидеть и ждать, пока все ответы не будут известны.