Определились победители Всемирных соревнований в прыжках на двойном мини-батуте у мужчин в Баку

Россиянин Лев Бусарев (Россия, 70.400 балла) выиграл золото Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте в возрастной категории 13-14 лет.

Серебро у американцев Кая Лоусона (США, 69.200 балла) и Мики Майнера (США, 68.900 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) продлятся в Баку до 28 ноября.