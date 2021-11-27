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Глава ООН отметил роль России в продолжении контактов между Азербайджаном и Арменией

Глава ООН отметил роль России в продолжении контактов между Азербайджаном и Арменией

Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал проведение трехсторонней встречи России, Азербайджана и Армении на высшем уровне. Заявление об этом сделал заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

"Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога", сказал Хак.

Далее он отметил, что ООН готова способствовать решению вопросов между Баку и Ереваном, в том числе путем оказания гуманитарной помощи.

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