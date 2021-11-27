"Ахмат" переиграл "Ростов" и одержал третью победу подряд в ЧР по футболу

Грозненский "Ахмат" обыграл "Ростов" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0.

Голами отличились Артем Полярус (27-я минута, с пенальти) и Сенин Себаи (76).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

Это уже третья победа "Ахмата", клуб расположился на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ с 24 очками. Ростовчане заняли 11 позицию, в его активе 17 очков.