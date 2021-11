Криптомайнеры покидают Казахстан из-за дефицита электроэнергии

Индустрия майнинга криптовалюты расцвела в Казахстане, благодаря щадящему законодательству и фактическому запрету на этот вид деятельности в Китае, введенному прошедшим летом. Но теперь из-за проблем с электричеством количество крипто-операций в стране начинает снижаться, пишет Eurasianet.

Отраслевые эксперты еще летом предупреждали, что казахстанская энергосеть не рассчитана на удовлетворение потребностей майнеров, прибывших из Китая, за счет которых Казахстан стал вторым в мире центром по крипто-операциям. Опасения не были напрасными: нехватка электроэнергии затрудняет майнинговую деятельность, лишая майнеров возможности гоняться за биткоинами. В начале недели соучредитель местной майнинговой компании Xive.io рассказал, что ему пришлось свернуть ферму на 2,5 тыс. компьютеров из-за отключений электроэнергии в южном городе Тараз. Другие майнеры на юге испытывают аналогичные затруднения.

Обширную территорию Казахстана охватывает три энергосети. Северная сеть работает в плюс, западная более-менее самодостаточна, а южная испытывает дефицит. Переброска электроэнергии с севера на юг не эффективна. В интервью частному новостному сайту Tengrinnews эксперт по энергетике Алмаз Абылдаев сообщил, что в ходе трансфера теряется до 70% электроэнергии. Внезапный спрос на электроэнергию, выросший на 8% с начала года, что в четыре раза превышает показатели предыдущих лет, вынудил Казахстан обратиться за помощью к России для восполнения дефицита и возможного строительства атомной электростанции. Национальный оператор электросетей KEGOC уверен, что в сложившейся ситуации виноваты майнеры.

Однако сторонники майнинга говорят о том, что перенос крипто-операций из Китая - лишь часть проблемы. По словам Алана Доржиева, президента Национальной ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров, затруднения были спровоцированы неожиданным ростом стоимости криптовалют и бумом так называемых серых майнеров, которые закупили оборудование из Китая в ходе распродажи.

Серые операции могут осуществляться как большими компаниями, которые незаконно подключаются к сети, так и семейными предприятиями с тремя компьютерами, работающими в подвале. ”В Алматы потребление электроэнергии увеличилось на 12%. Насколько нам известно, крупных ферм там нет, поэтому мы приходим к выводу, что обычные граждане начали заниматься майнингом”, - сказал Доржиев. Семейные майнинговые фермы, представленные максимум тремя компьютерами, возвращают вложения в оборудование менее чем за полтора года при нынешней цене на биткоин в $50 тыс.

Правительство Казахстана придерживается разной политики в отношении белых и серых майнеров. В начале месяца министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев заявил, что власти не будут ограничивать электричество для тех, кто занимается майнингом законно. ”В отношении тех бизнесменов, которые вложили большие деньги, правительство будет действовать как последовательный и надежный партнер. Раз уж мы дали разрешение, отзывать его будет неправильно”, - сказал Мирзагалиев.

Однако, как сообщает Financial Times в статье за 25 ноября, уже даже законные майнеры столкнулись с нехваткой электроэнергии. Американский программист Мэтью Хёрд пожаловался в интервью Financial Times, что его 33 майнинговых компьютера в Казахстане теперь работают всего на 55% мощности, поскольку в этом месяце в стране начались отключения электроэнергии. Ферма Хёрда обслуживается компанией Enegix, настолько законной и прозрачной, что даже казахские чиновники появляются на её мероприятиях. Financial Times отмечает, что в Казахстан из Китая были закуплены 87849 единиц энергоёмкого оборудования.

Но проблемы с национальной энергосетью затронули не всех. Китайский производитель компьютерной аппаратуры Canaan, открывший минувшим летом в Казахстане свой сервисный центр, заявил 23 ноября, что в страну было доставлено более 2000 компьютеров. Компания планирует работать с тремя местными предприятиями, зарегистрированными в министерстве энергетики.