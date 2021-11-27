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Гонки "Лад" закончились двумя смертями на Ставрополье

Гонки &quot;Лад&quot; закончились двумя смертями на Ставрополье

Два человека погибли в результате аварии на трассе по Ставрополем, информирует пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Сообщается, что на шестом километре трассы "Подъезд к Ставрополю"  водитель "Хендэ Солярис" обгонял "Лада Гранта", однако потерял управление машиной и врезался в отечественную легковушку. "По инерции Гранта въехала в стоящий на обочине без водителя грузовик, а Солярис продолжил движение, зацепил бетонный отбойник и перевернулся на обочине", - говорится в сообщении.

На месте работали наряды ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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