Жительниц КБР наградили медалью "Материнская слава"

Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в преддверии Дня матери поздравил жительниц республики вручил медали "Материнская слава" 18 многодетным матерям региона, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"За достойное воспитание пятерых и более детей медали "Материнская слава" были вручены 18 многодетным матерям. Согласно положению о медали, семья Екатерины Масловой также получит микроавтобус "Газель", - приводит сообщение ТАСС.

Утоняется, что в связи с эпидемической обстановкой мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными администрациями, куда были приглашены многодетные семьи.