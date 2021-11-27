Черника спасет гипертоников

Регулярное употребление черники и напитков из нее может положительно сказаться на самочувствии и стабилизировать артериальное давление, свидетельствуют результаты экспериментов, проведенных специалистами Гарвардской медицинской школы.

В ходе исследования часть испытуемых в течение месяца должна была ежедневно выпивать напитки из черники, а другие для сравнения получали контрольный напиток. "В результате оказалось, что употребление даже 200 граммов ягод в день способствует расширению плечевой артерии и снижению систолического артериального давления в среднем на пять миллиметров ртутного столба за два часа", - пишет "Газета.ru" со ссылкой на Daily Express.

Эффект сохранялся в течение месяца и оказался аналогичен тому, который достигается за счет специальных лекарств. Специалисты поясняют, что в чернике содержатся антоцианы – антиоксиданты, которые улучшают функционирование эндотелиальных клеток в организме. Также они необходимы для регуляции кровотока и артериального давления.