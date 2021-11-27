Война за воду в Иране: арестовано около 70 человек

По меньшей мере, 67 человек были задержаны во время акций протеста против дефицита воды а иранском Исфахане, сообщил командующий силами специального назначения страны Хасан Карами.

По его словам, общее число протестующих составляло от 2 тыс до 3 тыс человек, которые выкрикивали лозунги, а также использовали камни и ножи. Кроме того, они поджигали палатки фермеров.

Уточняется, что организаторами протестов выступали местные аграрии, сталкивающимися с проблемами из-за дефицита воды, некоторые из них разбили небольшой палаточный лагерь в черте города.

По данным арабского телеканала Sky News Arabia, количество задержанных доходило до 120, также не исключена гибель троих человек, погибших в ходе столкновения с правоохранителями.

По данным ТАСС в центральных провинциях Ирана уже более двух недель продолжаются акции протеста в связи с дефицитом питьевой воды.