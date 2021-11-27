Россиянка завоевала "золото" на Всемирных соревнованиях в программе индивидуальных прыжков на батуте в Баку

Российская спортсменка Мэри Голота заняло "золото" на 28-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 17-21 год. Ее результат составил 53.925 балла.

Серебро также у россиянки Александры Бонарцевой (53.245 балла), бронза досталась японке Юке Мисаве (53.235 балла). На четвертом месте представительница Азербайджана Селджан Магсудова (51.525 балла).