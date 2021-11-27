Житель Ростова-на-Дону травил полицейского собакой

Житель Ростова-на-Дону задержан по подозрению в применении насилия к полицейскому, информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Следствие установило, что он, находясь возле одного из жилых домов на улице Степана Разина в Ростове-на-Дону проигнорировал законные требования сотрудников полиции о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего натравил на них свою собаку.

По факту возбуждено уголовное дело по статье РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".