В Грузии обрушилась шахта

Два человека находятся под завалами в результате обрушения породы на угольной шахте в грузинском городе Ткибули, информирует Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По предварительной информации обрушение произошло во время ведения работ по укреплению карьера. "В это время в шахте, предположительно, находились два гражданина", - приводит сообщение ТАСС.

Прибывшими на место спасателями был обнаружен один человек. Он жив и находится в сознании, сейчас его вызволяют из-под завала. Также спасатели ищут второго шахтера.