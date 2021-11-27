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В Грузии обрушилась шахта

В Грузии обрушилась шахта

Два человека находятся под завалами в результате обрушения породы на угольной шахте в грузинском городе Ткибули, информирует Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По предварительной информации обрушение произошло во время ведения работ по укреплению карьера. "В это время в шахте, предположительно, находились два гражданина", - приводит сообщение ТАСС.

Прибывшими на место спасателями был обнаружен один человек.  Он жив и находится в сознании, сейчас его вызволяют из-под завала. Также спасатели ищут второго шахтера.

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