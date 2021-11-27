Определились финалисты Всемирных соревнований в Баку в синхронных прыжках на батуте

Определились финалисты в программе синхронных прыжков на батуте у мужчин и женщин в возрастной категории 15-16 лет в рамках 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

Так, в программе синхронных прыжков у женщин в финал вышли Мария Сергеева и Виолетта Бардиловская (Беларусь), Наталья Блохина и Анжелика Алышева (Россия), Наталья Олефир и Анжела Бладцева (Россия), Диана Сарафова и Кристина Стамова (Болгария), Хавва Эсин Эргюн и Эджем Ниса Эсен (Турция), Кико Танака и Мисаки Исида (Япония), Майя Мёллер и Аурелия Эйслоффел (Германия), Беттина Вёлл и Маррит Рамачер (Германия).

У мужчин в финал вышли Максим Осипенко и Михаил Щур (Беларусь), Юсэи Мацумото и Масаки Ёсимура (Япония), Канато Цудзуку и Таига Акаиши (Япония), Марко Тонелли и Андреа Радаэлли (Италия), Максим Анисимов и Дмитрий Нартов (Россия), Лукас Кубик и Макс Криванес (Чехия), Альберт Кристенсен и Аксель Колдкжаер (Дания), Илья Полонец и Артем Никаноров (Украина).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) стартовали 25 ноября в Баку. СОвернования продлятся до 28 ноября.