Гинцбург назвал родителей-антиваксеров преступниками

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что с появлением дельта-штамма дети стали не просто чаще заражаться, а именно заболевать COVID-19.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков. Препарат будет введен в оборот через несколько недель.

"Дельта-штамм уже не различает взрослых и детей и в одинаковой степени поражает всех", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"Начиная с мая появился так называемый дельта-штамм, который уже не различает, взрослый ты или малыш, и в одинаковой степени эффективно поражает всех", - напомнил врач.