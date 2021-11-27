Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Белово

Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемеровской области, где погиб 51 человек.

"Выражаю глубокие соболезнования из-за трагедии в Кемеровской области в России, которая унесла жизни множества людей. Выражаю искреннюю поддержку семьям и близким погибших", - приводит слова дипломата Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что в минувший четверг на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. В этот момент под землей были 285 человек, большую часть из которых удалось вывести. За оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время были отозваны из-за угрозы взрыва. В результате ЧП погиб 51 человек.