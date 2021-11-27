Геологи в Казахстане нашлись невредимыми спустя двое суток

Группа геологов, пропавшая двое суток назад в Актюбинской области, вышла на связь.

"В 14:50 пропавшие вышли на связь. Они находились в зимовке "Кисыксай". В медицинской помощи геологи не нуждаются", – сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным случаям.

В настоящее время геологов везут в село Карабутак Айтекебийского района.

Четверо геологов утром 25 ноября выехали по маршруту поселок Карабутак – село Талдык – село Кайынды – село Кайракты, с тех пор от них не было вестей.

В поисках геологов участвовали свыше 30 человек, несколько единиц техники, а также вертолет.