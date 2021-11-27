Азербайджанская гимнастка стала финалисткой Всемирных соревнований в Баку

Гимнастка Селджан Магсудова вышла в финал 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

Азербайджанская спортсменка показала отличные результаты в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин в возрастной категории 17 лет - 21 год. Она набрала 97.460 балла и расположилась на второй позиции. Ее опередила россиянка Александра Бонарцева, набравшая 99.035 балла. Также в финал вышли гимнастки из Японии, Германии, Испании, Дании.

Напомним, соревнования проходят в Баку с 25 по 28 ноября. В них участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира, Азербайджан представляют 15 гимнастов.