Правительство России провело "границу бедности"

Правительство РФ утвердило порядок определения "границы бедности", об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минтруда.

"Правительство утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по субъектам. При расчете показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель – "граница бедности", - пояснили в ведомстве.

Начальная "граница бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины (IV квартал 2020 года), ежеквартально он будет увеличиваться по уровню инфляции.

В Минтруде добавили, что "граница бедности" по стране будет устанавливаться ежеквартально, а в региональном разрезе – ежегодно.

В этом году Россия перешла на новую модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и МРОТ, теперь в их основе лежит не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата. В связи с этим и вводится новый показатель. Показатель "уровень бедности" будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность, считает в министерстве.

"Граница бедности" никак не скажется на мерах социальной поддержки граждан.