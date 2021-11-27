Вузы в Северной Осетии вернутся к очному обучению с 1 декабря

Роспотребнадзор Северной Осетии на фоне улучшения эпидемиологической обстановки рекомендует с 1 декабря возобновить очное обучение.

"Предлагаем с 1 декабря не продлевать дистанционное обучение для вузов. Также с 1 декабря разрешить деятельность банкетных залов при условии одновременного нахождения не более 100 человек", - заявил в субботу глава регионального Роспотребнадзора Алан Тибилов.

Он отметил, что в банкетных залах и ресторанах будут требовать QR-коды, также необходимо соблюдать санитарные нормы.

Напомним, школьники в Северной Осетии вернулись к очной форме обучения с 15 ноября, студенты ссузов - с 22 ноября.