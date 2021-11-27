Взрыв газа в Армавире обошелся без жертв

В жилом доме Армавира в результате взрыва газового оборудования разрушилась часть стены, пострадавших в ЧП нет.

Из трехэтажного здания эвакуировали 50 человек. "Предварительно, погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 50 человек. Пострадала торцевая стена одной квартиры. Расселение жильцов, предварительно, не требуется. На месте работают экстренные службы", - сообщается на сайте регионального МЧС.

На месте работают сотрудники Армавирского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.