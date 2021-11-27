Кто выиграл и проиграл от встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи

Состоявшаяся накануне трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна оказалась важным новым этапом на пути к мирному будущему Южного Кавказа. Стороны одновременно подвели итоги проделанной за год работы после Заявления от 9 ноября 2020 года и Заявления от 11 января 2021 года, обсудили все новейшие вопросы послевоенного урегулирования и сформировали единую официальную позицию трех государств по дальнейшим планам мирных процессов.

Хотя подписанное третье Заявление не содержит каких-либо сенсаций, его текст является прочной базой как для завершения выполнения предыдущих Заявлений, так и для наиболее актуальных задач, не нашедших ранее отражения в трехсторонних договоренностях. Одновременно в нем нет тех неконструктивных, проблемных тем, которые в течение года пытались ввести в повестку переговоров реваншистские силы в Армении – самостоятельно или через давление на Никола Пашиняна. Это также очень важно, поскольку после победы освободительной азербайджанской армии в Карабахской войне информационная агрессия бывших оккупантов только усилилась ради попытки отыграться хотя бы на политико-дипломатическом фронте.

Таким образом, Россия, Азербайджан и Армения подтвердили приверженность открытию транспортных коммуникаций, включая описанный в первом ноябрьском Заявлении Зангезурский коридор между Зангиланом и Нахчываном, позитивно оценили работу российской миротворческой миссии и договорились о старте процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, который является первым важным шагом к мирному договору между двумя республиками. При этом в единой официальной позиции трех государств не нашлось места ни обвинениям Азербайджана во вторжении на суверенную территорию Армении (поскольку граница не установлена и нельзя сказать, где чья земля по документам), ни теме "военнопленных" (поскольку Баку вернул Еревану не только всех военнопленных, но и значительную часть диверсантов, задержанных после войны, не говоря обо всех заблудившихся на рубежах людях), ни, что принципиально, теме Карабаха в целом (поскольку она была закрыта еще в первом ноябрьском Заявлении и ушла с повестки урегулирования армяно-азербайджанских отношений).

Крайне важно, что в новом Заявлении меняется характер трехстороннего взаимодействия: комиссия по делимитации и демаркации границы будет двусторонней Азербайджан-Армения, а у России в ней будет статус только консультанта. Первый экстренный послевоенный год, когда со стороны Москвы требовался жесткий контроль действий Еревана, утонувшего в политическом хаосе, прошел, режим Никола Пашиняна утвердил легитимность своей власти еще в июне, и теперь настало время для прямого взаимодействия между госструктурами Азербайджана и Армении, а не исключительно через посредника. Благодаря этому, в частности, у деструктивных сил в Ереване уже не будет возможности перекладывать ответственность за их действия на плечи России и прятаться за ее спиной. Россия никуда не уходит с Южного Кавказа, не передает никому свои полномочия ключевого посредника, но теперь армянские власти будут взаимодействовать прежде всего с Баку. Для этого действительно уже назрел момент.

В итоге от встречи в Сочи выиграли все три стороны – Россия, Азербайджан и Армения. Россия не позволила перехватить у нее миротворческую посредническую инициативу и не дала Еревану ослабить связь с Москвой и приблизиться к Брюсселю. Владимир Путин поддержал брюссельскую встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 15 декабря, однако после сочинских переговоров и третьего Заявления площадка саммита "Восточного партнерства" в столице Евросоюза попросту лишилась актуальной повестки. Итоги исполнения предыдущих договоренностей были обсуждены накануне, в России, и возникшие за год вопросы были проговорены и выведены на согласованные решения тоже накануне, в России. Все, что требовалось от встречи лидеров Азербайджана и Армении в конце года, было сделано в Сочи, при участии президента России. Если Ереван и Брюссель настаивают на еще одном раунде переговоров, Баку примет в нем участие, а Москва одобрит, но 15 декабря в Европе стороны лишь подтвердят те обязательства, что взяли на себя 26 ноября в РФ.

Азербайджан, в свою очередь, не допустил размывание переговорного процесса ложной повесткой. Эта задача является одной из центральных на политико-дипломатическом уровне – и в Баку, и в Москве хорошо знают по трем десятилетиям Карабахской войны, как Ереван умеет тормозить мирный диалог фейковыми обвинениями и посторонними претензиями, а за год после капитуляции армянское государство сконструировало целую систему таких претензий и обвинений. После завершения войны принципиально важно, чтобы практическая работа по урегулированию армяно-азербайджанских отношений не останавливалась, а ее суть не замутнялась сторонниками реванша. В итоге ни одной удобной реваншистам формулировки в тексте третьего Заявления нет. Хотя на земле война кончилась, враги мира на Южном Кавказе продолжают вести подрывную деятельность, и с ними необходимо бороться изо дня в день, так что каждая крупная встреча на высоком уровне превращается в политическое сражение. 26 ноября в Сочи Баку при полной поддержке Москвы еще раз одержал победу над деструктивными силами.

Но победила и Армения. Хотя Никол Пашинян явно выглядел потерянным и посторонним на фоне полного взаимопонимания Владимира Путина и Ильхама Алиева, как если бы Россия и Азербайджан были союзниками, а Армения – конфликтующей с ними стороной, на самом деле армянский премьер тоже вернулся домой с победой. У Пашиняна ровно те же противники на Южном Кавказе, что у Путина и Алиева: противостоящие и ему, и Азербайджану, и миротворческим усилиям России реваншистские силы карабахского клана Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Поскольку режим Пашиняна до сих пор не полностью контролирует власть в Армении, в особенности армию, перед "революционным" премьер-министром постоянно стоит дилемма, как разрешить проблемы с соседями, не потеряв при этом власть и устранив внутренних врагов. Третье Заявление дает ему такую возможность: с одной стороны, чтобы безопасно вернуться в Ереван, он может сказать, что озвученная им ложная повестка не была включена в документ по настоянию Москвы, с другой стороны, он еще раз подписался под всеми прежними обязательствами и взял новые, которые в прямом диалоге с Баку уже невозможно затягивать. А народ Армении от открытия коммуникаций, делимитации границы и будущего мирного договора с Азербайджаном выигрывает еще больше, чем Никол Пашинян.

Проиграли от прошедшей накануне встречи лидеров России, Азербайджана и Армении лишь те, кто в этой встрече не участвовал. В меньшей степени речь идет о бывших посредниках в урегулировании армяно-азербайджанских отношений, попытавшиеся вернуться на Южный Кавказ через инициативу о встрече в Брюсселе, поскольку сами переговоры на полях саммита программы "Восточного партнерства" все-таки состоятся, и у Европы будет шанс сказать свое позитивное слово – вопрос лишь в том, найдется ли такое слово у западных стран, искренне ли их желание помочь Баку и Еревану примириться. В большей степени речь идет о "партии войны" и в Армении, и в армянской диаспоре, чей реваншизм оказался полностью вычеркнутым из повестки армяно-азербайджанских переговоров. Спустя год после конца Карабахской войны им не удалось ничего добиться ни на земле, ни в Москве, ни в информационном поле. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать третье Заявление и переслушать финальную пресс-конференцию лидеров России, Азербайджана и Армении.

Накануне действительно обошлось без сенсаций – но сенсации Южному Кавказу и не нужны. Регион нуждается в последовательной практической работе по стабилизации мира, и вчера для этого Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян сделали еще один важный и большой шаг в будущее.