Омикрон-штамм выявили в Германии, еще несколько стран Европы ждут результатов

В Германии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

"С высокой долей вероятности" этот штамм обнаружен у местного жителя, который вернулся из ЮАР, он изолирован, рассказал в субботу министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. Чиновник отметил, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

В Чехии в одной из лабораторий в субботу также проверяют возможное появление в стране штамма "омикрон", передает Государственный институт здравоохранения.

Есть вероятность, что омикрон найдут и у тех, кто прилетел накануне в Нидерланды - из 600 пассажиров, прибывших в пятницу из Южной Африки, у 61 оказался положительный результат на коронавирус, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

В пятницу о проникновении нового штамма сообщили Бельгия и Израиль.

На фоне распространения омикрона многие страны решили приостановить авиасообщение с Южной Африкой, где штамм был выявлен впервые. Уже в пятницу рейсы из Южной Африки из-за нового штамма запретили Франция, Великобритания, Германия, Италия, Израиль и Нидерланды.

Имя новому штамму, который имеет 32 мутации, дали накануне в ВОЗ. В организации заявили, что ряд мутаций штамма «вызывает обеспокоенность". Кроме того, риск заражения этим штаммом является повышенным.