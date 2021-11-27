В Актюбинской области продолжаются поиски группы геологов

"С 26 ноября с 15.00 часов (12.00 мск) в Айтекебийском районе… проводятся поиски четырех геологов, которые 25 ноября приблизительно в 10.30 (7.30 мск) выехали на автомобиле марки "УАЗ"… и не вышли на связь", - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

В последний раз геологи вышли на связь 25 ноября, в 18.00 (15.00 мск).

Поисками занимаются 33 спасателя и восемь единиц техники, в том числе вертолет службы "Казавиаспас", присоединившийся к поисковой операции в субботу утром.