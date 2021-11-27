Ильхам Алиев рассказал Лукашенко от итогах трехсторонней встречи в Сочи

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого азербайджанский лидер рассказал об итогах сочинской встречи с лидерами России и Армении.

"Ильхам Алиев проинформировал Александра Лукашенко об итогах состоявшейся накануне трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении", - сообщает в субботу агентство БелТА.

Кроме того, президенты обсудили двусторонние отношения, а также взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ.

Трехсторонняя встреча, в которой участвовали Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян послужит еще одним шагом на пути к укреплению стабильности и мирной жизни, экономическому возрождению региона.

По итогам встречи в Сочи было распространено итоговое заявление лидеров трех стран.