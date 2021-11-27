Стартовали клинические исследования назальной вакцины "Спутник V"

Директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале клинических исследований назальной вакцины против коронавируса.

Гинцбург напомнил, что несколько дней назад президент РФ Владимир Путин ревакцинировался и, в том числе, опробовал на себе назальную вакцину. "Владимир Владимирович <…> сказал, что он будет первым испытуемым в ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины "Спутник V", - заявил в субботу ученый в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Гинцбург объяснил, что назальная вакцина вводится шприцем. "Но вместо иголки на шприц надевается специальная насадочка. Внутри этой насадочки находится фильтр с очень маленькими отверстиями. <...> И когда эта насадочка вставляется в ноздрю, потом пациент сам, или с помощью медсестры нажимает резко на шприц и вдыхает тот аэрозоль, который образуется", - поделился он.