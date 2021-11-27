Казахстан вооружится турецкими беспилотниками ANKA

Беспилотные летательные аппараты ANKA, произведенные в Турции, поступят на вооружение ВС Казахстана.

Производитель беспилотников (TUSAŞ) заключил контракт с предприятием "Казспецэкспорт" (от имени Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана).

До 2023 года ВВС Казахстана получат 3 единицы БПЛА ANKA, 2 наземные базы, а также пакет логистической поддержки.

"Поставки беспилотников ANKA в Казахстан вслед за Тунисом – очень важное достижение для нас. Отрадно, что рынок экспорта дронов растет", - отметил сказал гендиректор TUSAŞ Темел Котил.