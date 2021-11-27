Как распознать и победить кислородное голодание

О том, чем опасно кислородное голодание и как его предотвратить, рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, пишет "Доктор Питер".

Большое внимание оксигенации (степени насыщения крови кислородом) стали уделять во время пандемии, однако кислородное голодание может быть вызвано отнюдь не только коронавирусом или пневмонией.

Кислород важен для всего организма, он участвует в метаболизме, необходим для образования энергии и нормальной работы клеток. Недостаток кислорода ведет к интоксикации, спазму сосудов, повышению давления, повышенному риску онкологических заболеваний.

Распознать нехватку кислорода можно по следующим признакам: частые головокружения и головные боли, бессонница, бледность, повышенная раздражительность, низкое артериальное давление, отечность, тахикардия, тремор конечностей, тошнота.

Избавиться от кислородного голодания можно с помощью физической активности, особенно на свежем воздухе, дыхательной гимнастики и правильного рациона. Оксигенация зависит от количества эритроцитов, на которые губительно влияет избыток в рационе простых углеводов.

Кроме того, сообщила врач, крайне важен качественный сон. Недостаток сна негативно сказывается на биохимических процессах, ведь регенерация клеток происходит во сне.