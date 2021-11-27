Air Astana объявила о скидках до 60% на билеты в Турцию, Россию и другие страны

Авиаперевозчик Air Astana распродает билеты на полеты в первой половине 2022 года.

Распродажа подразумевает скидки до 60% на перелеты по популярным зарубежным направлениям.

"Покупайте авиабилеты до 5 декабря и путешествуйте с 10 января до 31 мая», - сообщает казахстанская авиакомпания.

Билеты со скидкой можно приобрести как в эконом, так и в бизнес-класс. Выгодные предложения есть на билеты из Казахстана в следующие города мира: Москва, Анталья, Баку, Лондон, Стамбул, Санкт-Петербург, Ташкент, Бишкек, Душанбе, Киев, Дубай, Мальдивы, Нью-Дели, Сеул, Тбилиси, Самарканд, Франкфурт.

В рамках акции можно приобрести билеты с максимальным пребыванием в стране месяц. Перебронирование в эконом классе не допускается, в бизнес-классе - платно. Возврат распродажных билетов не разрешен. Количество мест по акции ограничено.