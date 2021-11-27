Российские кадеты будут вакцинированы "Спутником М"

Военно-медицинское управление Министерства обороны РФ запросило препарат "Спутником М" для вакцинации кадет, сообщил в субботу директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Большой, наверное, военной тайны не открою, что когда <...> была зарегистрирована детская вакцина, то военно-медицинское управление - первые, кто обратился в наш институт с просьбой предусмотреть для тех военнослужащих, несовершеннолетних, за которых отвечает наша армия, в кадетских корпусах, в нахимовских корпусах, в суворовских училищах, чтобы предусмотрели необходимое количество детской вакцины, чтобы в первую очередь их тоже вакцинировать. Очень правильный и ответственный подход", - рассказал ученый в интервью на телеканале "Россия-1".

Гинцбург добавил, что надо отдать должное руководству российской армии. «Они одни из первых, если не первые, когда появилась возможность использовать в массовом количестве "Спутник V", начали всеобщую вакцинацию военнослужащих", - отметил он.