В Сочи 2022 год будет Годом экологии

Власти Сочи решили, что следующий год станет Годом экологии.

"Следующий год мы объявили в Сочи Годом экологии, на улицах курорта появятся автобусы на электричестве и газе", - сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский в своем официальном телеграм-аккаунте.

Он отметил, что новый экологичный транспорт будет удобен для мам с колясками и маломобильных граждан, кроме того, в нем будет комфортно в любу погоду.

"Обкатаем на наших дорогах новые автобусы, посмотрим как они себя ведут в условиях сложного рельефа и в нашем климате. Обязательно изучим мнение техников, водителей и пассажиров. Собрав всю нужную информацию, примем окончательное решение и начнем обновлять наш автопарк", - поделился градоначальник.