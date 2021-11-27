Российский Совкомбанк купит один из госбанков Узбекистана

Крупный российский частный банк Совкомбанк намерен приобрести Узагроэкспортбанк. Для этого у Узбекистана будет выкуплено 100% убыточного предприятия.

"На данный момент стороны согласовывают условия сделки. Речь о нескольких миллионах долларов", – сообщил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский на II международном финансово-банковском форуме государств – участников СНГ.

Совкомбанк давно является инвестором крупнейших корпораций и банков Узбекистана, лицензия поможет лучше контролировать кредитный риск, пояснил он.

Лимит банка на инвестиции в Узбекистан установлен на уровне $1 млрд, половина уже использована.

В настоящее время Узагроэкспортбанк на 100% принадлежит хокимияту Ташкента. Госбанк является убыточным, основная часть кредитов приходится на сельское хозяйство и пищевую промышленность.