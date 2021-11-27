В России выявили 33 946 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 33,9 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 269 (6,7%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве - 3 430, в Петербурге - 1 879, в Московской области - 1 867. В Краснодарском крае новых случаев 705, в Крыму - 574, в Ставропольском крае - 528, в Дагестане - 194, в Кабардино-Балкарии - 113, в Чечне - 98, в Адыгее - 95, в Северной Осетии - 92, в Ингушетии - 84, в Карачаево-Черкесии - 82.

Суточный прирост составил 0,36%, общее число инфицированных в России достигло 9 536 825 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 36 494 человека, за весь период - 8 237 465 человек.

Умерли за сутки 1 239 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 271 531 человек.