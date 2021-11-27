Взрывы прогремели на заводе боеприпасов в Дзержинске

В субботу на заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов, есть пострадавшие.

"На Заводе имени Я. М. Свердлова произошло несколько взрывов. Предварительно, пострадали двое рабочих", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

По данным МЧС, в 09:52 мск "по предварительной информации, на заводе сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков".

В ведомстве не исключают, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место ЧП выехали пожарные - площадь пожара, возникшего после взрывов составляет 900 кв м.