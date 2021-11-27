Гинцбург сообщил о применении назальной вакцины для маленьких детей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина против коронавируса хорошо показала себя даже при использовании на маленьких детях, пишет РИА Новости.

Ученый рассказал, что сам привился назальным препаратом. "Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников - шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить", - отметил Гинцбург.

Он рассказал, что назальная вакцина ведет к тому, что "на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела". "Это антитела, которые будут секретироваться, извините, как секретируется та жидкость, которая в народе называется выделениями из носа. Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител. <...> Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем", - объяснил ученый в интервью на телеканале "Россия-1".

Назальная вакцина "Спутник V" безболезненна и имеет минимумом побочных эффектов, ее рекомендуется использовать для местного укрепления иммунитета в верхних дыхательных путях.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса и не почувствовал неприятных ощущений после процедуры.