Авиабилеты по России подешевели на 15%

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру сообщают, что в пандемию стоимость авиабилетов по самым популярных внутренним направлениям снизилась на 10-16%, пишет ТАСС.

"По данным аналитиков Туту.ру, снижение среднего чека за перелеты в топ-5 самых популярных городов составило от 10% до 16% по сравнению с допандемийным 2019 годом", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего за два года подешевели билеты в Анапу - средний чек 5 тыс рублей, минус 28%. Тюмень подешевела на 23% (до 6,5 тыс рублей), Санкт-Петербург на 16% (5,6 тыс рублей), Сочи на 14% (4,85 тыс рублей), Краснодар на 14% (5,2 тыс рублей), Симферополь на 10% (5,4 тыс рублей). Средний авиабилет в Москву обойдется сейчас в 5,8 тыс рублей - на 14% ниже, чем в 2019 году.

В целом средний чек за внутренний перелет в одну сторону осенью 2021 года составил 6 638 рублей.